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15:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Сенатор Республики Беларусь обратился к хоккеистам сборной России U18 после инцидента

Сенатор Республики Беларусь, экс-председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков обратился к хоккеистам сборной России U18 после того, как они в полном составе отказались от награждения после финала юниорского турнира «Кубок Будущего — 2024».

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Сенатор Республики Беларусь обратился к хоккеистам сборной России U18 после инцидента | Источник: Чемпионат.com

Хоккеисты российской сборной отказались принимать награды за второе место из-за некоторых судейских решений по ходу проигранного финала со сборной Беларуси (5:6 ОТ).

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны ещё только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами.

Что-то можно списать на неопытность и эмоции, горячую кровь, ведь умение достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки — целое искусство, и им эта сборная России пока не овладела.

Но в таком случае хочется напомнить тренерам команды: воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности и ориентиры, что особенно важно в нынешней политической ситуации в спорте в целом и в хоккее в частности», — сказал Басков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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