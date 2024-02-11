Сенатор Республики Беларусь обратился к хоккеистам сборной России U18 после инцидента

«Такое отношение к нашим хоккеистам и болельщикам со стороны ещё только начинающих свой путь в большой спорт пацанов просто недопустимо и противоречит дружбе и поддержке, которые всегда были между нашими странами и народами.



Что-то можно списать на неопытность и эмоции, горячую кровь, ведь умение достойно проигрывать и извлекать из поражений правильные уроки — целое искусство, и им эта сборная России пока не овладела.



Но в таком случае хочется напомнить тренерам команды: воспитать хоккеиста — это не только обучить его катанию и владению клюшкой, но и привить ему правильные жизненные ценности и ориентиры, что особенно важно в нынешней политической ситуации в спорте в целом и в хоккее в частности», — сказал Басков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.