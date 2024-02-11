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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роман Ротенберг: «Мы с Овечкиным много говорили о рекорде Гретцки. Саша точно его побьет, это очень важно для всех»

Капитан «Вашингтона» отличился на 60-й минуте матча регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:0). Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота и приблизился к рекорду по голам в истории лиги.

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Роман Ротенберг: «Мы с Овечкиным много говорили о рекорде Гретцки. Саша точно его побьет, это очень важно для всех» | Источник: Sports.Ru

— Александр Овечкин забивает в четвертом матче подряд, а ведь его поспешили списать со счетов. Как вам игра капитана «Вашингтона»?

— Вы знаете, очень большой прогресс сделали вратари. Им даже на раскатках забить непросто. И это здорово. Голкиперы развиваются. Значит, надо искать новые фишки. Думаю, Саша их нашел. Он идет вперед, развивается. Я думаю, что он точно побьет рекорд Гретцки.

Конечно, мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Это для нас всех очень важно. И Саша знает, как это сделать.

Мы с ним это обсуждали два года назад летом, много об этом говорили — пусть этот разговор останется между нами. Но если Саша соберет волю в кулак — он побьет рекорд Гретцки намного быстрее, чем даже мы можем себе предположить, — заявил тренер СКА.

Овечкин побил рекорд Гретцки! По голам в пустые ворота.

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