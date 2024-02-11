Роман Ротенберг: «Мы с Овечкиным много говорили о рекорде Гретцки. Саша точно его побьет, это очень важно для всех»

— Александр Овечкин забивает в четвертом матче подряд, а ведь его поспешили списать со счетов. Как вам игра капитана «Вашингтона»?
— Вы знаете, очень большой прогресс сделали вратари. Им даже на раскатках забить непросто. И это здорово. Голкиперы развиваются. Значит, надо искать новые фишки. Думаю, Саша их нашел. Он идет вперед, развивается. Я думаю, что он точно побьет рекорд Гретцки.
Конечно, мы хотим, чтобы это произошло как можно быстрее. Это для нас всех очень важно. И Саша знает, как это сделать.
Мы с ним это обсуждали два года назад летом, много об этом говорили — пусть этот разговор останется между нами. Но если Саша соберет волю в кулак — он побьет рекорд Гретцки намного быстрее, чем даже мы можем себе предположить, — заявил тренер СКА.
Овечкин побил рекорд Гретцки! По голам в пустые ворота.