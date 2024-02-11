Дементьев о рекорде Овечкина: «Необходимо очень постараться, чтобы забросить даже в пустые. Гол есть гол, это проблемы команды, снявшей вратаря» | Источник: Sports.Ru

— Чтобы забросить шайбу сопернику даже в пустые ворота, необходимо очень сильно постараться. Данные ситуации очень коварны. Я знаю достаточное количество игроков, которые не хотят выходить на пустые ворота, помня о своем результате плюс/минус.

Но перед Александром Овечкиным стоят совершенно другие результаты. Плюс/минус — это то, на что он не обращает внимания. Гол есть гол, и это проблемы команды, которая сняла вратаря.

— Такой голевой всплеск в игре Овечкина связан с тем, что он смог отдохнуть во время паузы в чемпионате НХЛ?

— С этим в том числе. Для игроков такого уровня, для голеадоров, как Александр Овечкин, серии без заброшенных шайб — это нормальное явление. Даже команды-лидеры могут проигрывать сериями. Это нормальная история для спорта, стечение обстоятельств, может быть что угодно.

Как бы то ни было, очень рад за Александра, что он сейчас забрасывает шайбы и делает то, что от него ждут болельщики во всем мире, — сказал хоккейный агент.