Ротенберг о «СКА-Арене» и рекорде посещаемости: «Все вместе вошли в историю мирового хоккея»

"Все вместе вошли в историю мирового хоккея и установили рекорд. Непростая эмоциональная игра. Вышли на новую арену при полных трибунах. Ребята выполнили установку, выдержали натиск. Каждому болельщику желаю посетить эту арену. Ощущения непередаваемые!
Важно, чтобы зритель был ближе ко льду. Здесь правильный наклон трибун, замечательная звукоизоляция. Много деталей учли, чтобы арена была комфортна для каждого болельщика. На каждой арене разные отскоки шайбы от борта. Я бы больше акцентировал внимание на том, чтобы лед был такого же качества, как в «Ледовом». Сотрудниками была проделана огромная работа, чтобы сегодня все получили удовольствие.
Загитова? Я готовил команду к игре. Не видел выступление Алины. Но читал хорошие отзывы в интернете. Посмотрю в записи выступление. Если есть ремарки, улучшим", — сказал главный тренер СКА.