Ротенберг о «СКА-Арене» и рекорде посещаемости: «Все вместе вошли в историю мирового хоккея»

Важно, чтобы зритель был ближе ко льду. Здесь правильный наклон трибун, замечательная звукоизоляция. Много деталей учли, чтобы арена была комфортна для каждого болельщика. На каждой арене разные отскоки шайбы от борта. Я бы больше акцентировал внимание на том, чтобы лед был такого же качества, как в «Ледовом». Сотрудниками была проделана огромная работа, чтобы сегодня все получили удовольствие.