Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.02
Вашингтон
Ванкувер
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль
Сент-Луис
27
Хоккей. КХЛ
11.02
СКА
Сочи
81
Хоккей. КХЛ
11.02
Витязь
ЦСКА
15
Хоккей. КХЛ
11.02
Северсталь
Динамо Мн
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Спартак
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — 5-й игрок в истории НХЛ с серией из 5+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей)

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3 ОТ).

Наверх
Овечкин — 5-й игрок в истории НХЛ с серией из 5+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей) | Источник: Sports.Ru

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 13 шайб в 48 играх при 36 очках. Он забил в 5 матчах подряд впервые с марта 2021 года.

Ранее в истории НХЛ 4 игрока выдавали голевые серии из 5+ игр в возрасте 38 лет и старше.

Это Бретт Хапл (7 игр, рекорд, 2003/04, «Детройт»), Джонни Бьюсик (6, 1974/75, «Бостон»), Джастин Уильямс (5, 2019/20, «Каролина»), Джо Павелски (5, 2022/23, «Даллас»).

Овечкин забил 835-й гол в НХЛ — «Ванкуверу». До рекорда Гретцки — 59 шайб.

 Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом!
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь