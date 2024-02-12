Овечкин — 5-й игрок в истории НХЛ с серией из 5+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей)
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3 ОТ).
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3 ОТ).
В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 13 шайб в 48 играх при 36 очках. Он забил в 5 матчах подряд впервые с марта 2021 года.
Ранее в истории НХЛ 4 игрока выдавали голевые серии из 5+ игр в возрасте 38 лет и старше.
Это Бретт Хапл (7 игр, рекорд, 2003/04, «Детройт»), Джонни Бьюсик (6, 1974/75, «Бостон»), Джастин Уильямс (5, 2019/20, «Каролина»), Джо Павелски (5, 2022/23, «Даллас»).
Овечкин забил 835-й гол в НХЛ — «Ванкуверу». До рекорда Гретцки — 59 шайб.