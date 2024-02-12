Оши о голевой серии Овечкина: «Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Он очень хорош в разных мелочах»
38-летний капитан «Вашингтона» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3 ОТ).
38-летний капитан «Вашингтона» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:3 ОТ).
"Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Разумеется, у него отличный бросок. При этом он очень хорош в разных мелочах, которые помогают нам в обороне и позволяют переходить в атаку с численным преимуществом.
Он возвращается в зону защиты и находит хорошую позицию. Когда все пять парней на льду это делают, команда становится настроенной на успех«, — сказал нападающий “Кэпиталс”.
Овечкин забил 835-й гол в НХЛ — «Ванкуверу». До рекорда Гретцки — 59 шайб.
? У Овечкина — 5 голов в 5 матчах! Погоня за Гретцки снова актуальна.