Оши о голевой серии Овечкина: «Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Он очень хорош в разных мелочах» | Источник:

"Приятно видеть, что здоровяк набрал ход. Разумеется, у него отличный бросок. При этом он очень хорош в разных мелочах, которые помогают нам в обороне и позволяют переходить в атаку с численным преимуществом.