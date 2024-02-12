Карбери об Овечкине: «Он играет на высоком уровне, даже стал кататься немного лучше. Можно почувствовать, как он набирает уверенность» | Источник: Sports.Ru

"Он играет на действительно высоком уровне. Я чувствую, что он даже стал кататься немного лучше, в его движениях появилось чуть больше припрыжек. Я говорил об этом пару раз с тех пор, как он вернулся после перерыва.

Так что это позитивный шаг, потому что он нам нужен, а наши проблемы с продуктивностью хорошо известны.