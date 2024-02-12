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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Карбери об Овечкине: «Он играет на высоком уровне, даже стал кататься немного лучше. Можно почувствовать, как он набирает уверенность»

Нападающий «Вашингтона» продлил голевую серию до 5 матчей, забросив шайбу в ворота «Ванкувера» (2:3 ОТ).

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Карбери об Овечкине: «Он играет на высоком уровне, даже стал кататься немного лучше. Можно почувствовать, как он набирает уверенность» | Источник: Sports.Ru

"Он играет на действительно высоком уровне. Я чувствую, что он даже стал кататься немного лучше, в его движениях появилось чуть больше припрыжек. Я говорил об этом пару раз с тех пор, как он вернулся после перерыва.

Так что это позитивный шаг, потому что он нам нужен, а наши проблемы с продуктивностью хорошо известны.

Так что для него важно двигаться вперед — и даже в том, как он забивает. Я знаю, что такие моменты, как голы от конька, не для хайлайтов, но это положительные моменты. Можно почувствовать, как он набирает уверенность по мере того, как выходит на лед«, — сказал главный тренер “Вашингтона”.

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