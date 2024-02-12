Терещенко о голевой серии Овечкина: «Потихонечку он набирает, “Вашингтон” тоже. Надеюсь, дальше будет лучше»
Нападающий «Вашингтона» продлил голевую серию до 5 матчей, забросив шайбу в ворота «Ванкувера» (2:3 ОТ).
Нападающий «Вашингтона» продлил голевую серию до 5 матчей, забросив шайбу в ворота «Ванкувера» (2:3 ОТ).
«Давайте подождем. Потихонечку он набирает, в принципе “Вашингтон” тоже. Не все же от Саши зависит. Есть партнеры по команде, которые должны ему помогать.
Александр добился своего, и хорошо. Пока что пауза идет ему на пользу. Надеюсь, дальше будет лучше", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.