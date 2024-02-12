Семен Дер-Аргучинцев: «Все мы, русские люди, верим, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки»
— За НХЛ следите?
— За НХЛ следите?
— Очень редко получается смотреть матчи, и единственная команда, за которой я слежу, — «Торонто».
— Как вам результаты «Торонто» в этом году?
— Результаты были нестабильны, хотя все равно крутая, высококлассная команда.
— В чем секрет Остона Мэттьюса?
— Он суперталантливый игрок. Все умеет, у него все получается. У него лучший бросок в мире. Он уже один из лучших игроков лиги.
— В Северной Америке считают, что Мэттьюс в будущем сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.
— Надеюсь, что сперва Овечкин побьет рекорд, а дальше будет видно. Все мы, русские люди, верим, что он сможет это сделать.
— В чем, на ваш взгляд, причины неудач вратаря «Торонто» Ильи Самсонова в этом сезоне?
— Мы до сих пор позваниваем, общаемся. Он правильно воспринимает неудачи. До паузы в чемпионате он провел хорошие матчи и вернулся в прежнюю форму. У каждого хоккеиста в карьере бывают неудачи, это нормально, — сказал нападающий «Трактора».