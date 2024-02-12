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15:27 (мск), источник: Sports.Ru

Семен Дер-Аргучинцев: «Все мы, русские люди, верим, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки»

— За НХЛ следите?

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Семен Дер-Аргучинцев: «Все мы, русские люди, верим, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки» | Источник: Sports.Ru

— Очень редко получается смотреть матчи, и единственная команда, за которой я слежу, — «Торонто».

— Как вам результаты «Торонто» в этом году?

— Результаты были нестабильны, хотя все равно крутая, высококлассная команда.

— В чем секрет Остона Мэттьюса?

— Он суперталантливый игрок. Все умеет, у него все получается. У него лучший бросок в мире. Он уже один из лучших игроков лиги.

— В Северной Америке считают, что Мэттьюс в будущем сможет побить рекорд Уэйна Гретцки.

— Надеюсь, что сперва Овечкин побьет рекорд, а дальше будет видно. Все мы, русские люди, верим, что он сможет это сделать.

— В чем, на ваш взгляд, причины неудач вратаря «Торонто» Ильи Самсонова в этом сезоне?

— Мы до сих пор позваниваем, общаемся. Он правильно воспринимает неудачи. До паузы в чемпионате он провел хорошие матчи и вернулся в прежнюю форму. У каждого хоккеиста в карьере бывают неудачи, это нормально, — сказал нападающий «Трактора».

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