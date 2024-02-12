Рыбин об Овечкине: «Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьет рекорд Гретцки»

"Как мне кажется, у Саши не было удовлетворения от собственной игры, особенно когда у него шла безголевая серия. Но понятно: когда ты забросил больше 800 шайб, не бывает так, что ты резко перестаешь это делать. Он способен играть хоть до 50 лет и точно побьет рекорд Гретцки.
Способен ли Александр установить рекорд в НХЛ по продолжительности голевой серии для хоккеистов от 38 лет и старше? Давайте подождем пару матчей и посмотрим. Может быть, он и обойдет Бретта Халла — это же Овечкин, он способен на все", — сказал бывший игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Максим Рыбин.
Нападающий «Вашингтона» Овечкин (835 шайб в 1395 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).