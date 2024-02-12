Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
Спартак
13
Хоккей. НХЛ
13.02
Нью-Джерси
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
13.02
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
13.02
Филадельфия
Аризона
Хоккей. НХЛ
13.02
Вегас
Миннесота
Хоккей. КХЛ
13.02
Амур
Трактор
Все события
Фоторепортажи
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Йэн Коул: «Овечкин — золотой стандарт по голам в истории НХЛ. Гретцки — величайший, но невероятно то, что делает Александр»

Нападающий «Вашингтона» забил в пятой игре подряд в матче против «Ванкувера» (2:3 ОТ). Овечкин набрал 36 (13+23) очков в 48 играх регулярного чемпионата НХЛ.
Наверх
Йэн Коул: «Овечкин — золотой стандарт по голам в истории НХЛ. Гретцки — Величайший, но невероятно то, что делает Александр. Поражает его способность продолжать быть силой в лиге» | Источник: Sports.Ru

"Послушайте, он установил золотой стандарт по голевой результативности в истории НХЛ, на мой взгляд.

Очевидно, что Уэйн Гретцки — величайший. Он лучший. Но то, что Ови делает за тот период времени, который он играет [в лиге], просто невероятно.

Я сильно уважаю его, и у ребят, которые сезон за сезоном играют против него в длинных сериях плей-офф, Александр пользуется огромным уважением.

Поразительна его способность продолжать быть силой в этой лиге во многих отношениях и, безусловно, именно в части результативности. Его долголетие невероятно«, — сказал защитник “Ванкувера” Йэн Коул.

Овечкин уже не тот. Но он всегда возвращается.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь