Йэн Коул: «Овечкин — золотой стандарт по голам в истории НХЛ. Гретцки — Величайший, но невероятно то, что делает Александр. Поражает его способность продолжать быть силой в лиге» | Источник: Sports.Ru

"Послушайте, он установил золотой стандарт по голевой результативности в истории НХЛ, на мой взгляд.

Очевидно, что Уэйн Гретцки — величайший. Он лучший. Но то, что Ови делает за тот период времени, который он играет [в лиге], просто невероятно.

Я сильно уважаю его, и у ребят, которые сезон за сезоном играют против него в длинных сериях плей-офф, Александр пользуется огромным уважением.

Поразительна его способность продолжать быть силой в этой лиге во многих отношениях и, безусловно, именно в части результативности. Его долголетие невероятно«, — сказал защитник “Ванкувера” Йэн Коул.