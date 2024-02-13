Рыбин о голевой серии Овечкина из 5 игр: «Спадов больше не произойдет — он в привычной для себя стихии» | Источник:

«Видно, что Александр успел отдохнуть во время перерыва на Матч звезд НХЛ и выглядит свежее. В матче с “Ванкувером” было заметно, насколько изменились его движения. А в первых играх сезона, напротив, бросались в глаза “тяжелые” ноги Овечкина, он просто не успевал в некоторых эпизодах.

Сейчас же Саша находится в привычной для себя стихии. У него много игрового времени, в том числе в большинстве, которое порой полностью остается за ним. Он бережет силы и не участвует в раскатах. Думаю, у Овечкина больше не произойдет спадов [в этом сезоне]", — сказал экс-игрок клубов КХЛ.