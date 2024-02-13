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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Светлов о том, что Овечкин не играл в овертайме с «Ванкувером»: «Молодой тренер сильно рискует, не выпуская главную звезду. Если принимаешь такое решение, должен защитить его результатом»

«Вашингтон» уступил «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). Александр Овечкин забил гол во втором периоде, но не выходил на лед в овертайме.

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Светлов о том, что Овечкин не играл в овертайме с «Ванкувером»: «Молодой тренер сильно рискует, не выпуская главную звезду. Если принимаешь такое решение, должен защитить его результатом» | Источник: Sports.Ru

— На овертайм последнего матча «Вашингтона» — против «Ванкувера» — главный тренер Спенсер Карбери своего лучшего снайпера даже не выпустил, что вызвало резонанс. Как вы, как профессиональный тренер, видите эту ситуацию?

— Со стороны, не обладая всей информацией, очень трудно дать оценку. Не так давно Овечкин пропускал матчи из-за травмы, не исключено, что в этом овертайме могли возникнуть какие-то небольшие последствия в плане здоровья. Или хоккеист банально устал.

Тем не менее, если откровенно, меня этот инцидент удивил. Если нет проблем со здоровьем, то молодой тренер сильно рискует, не выпуская свою главную звезду на овертайм, особенно домашний.

Тем более в нынешней ситуации, когда у Овечкина идет голевая серия, он выглядит мобильно и потому опасен в том числе в ситуации «три на три». И когда за ним следит не только Вашингтон". но и весь хоккейный мир.

У тренеров очень жесткая профессия. Если принимаешь такое рискованное решение, то должен защитить его результатом — и матча, и сезона. У «Вашингтона» в последней игре это не получилось — команда пропустила от «Ванкувера» на последних секундах овертайма, — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

Карбери о том, почему не выпустил Овечкина в овертайме с «Ванкувером»: «Это мое решение. Я пытаюсь исходить из конкретной ситуации и должен делать свою работу лучше».

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