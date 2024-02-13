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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Гарипов о погоне Овечкина за Гретцки: «В Америке на этом делают бизнес. Они дадут ему время, чтобы он попытался побить рекорд»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (835 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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Гарипов о погоне Овечкина за Гретцки: «В Америке на этом делают бизнес. Они дадут ему время, чтобы он попытался побить рекорд» | Источник: Sports.Ru

— Александру Овечкину осталось 59 шайб, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Рафик Якубов выразил сомнения, что русскому хоккеисту позволят побить этот рекорд. Как считаешь, Ови сможет?

— Вы же понимаете, в Европе могут не дать побить рекорд, а в Америке на этом делают бизнес. Я думаю, они, наоборот, дадут Овечкину время, чтобы он попытался побить рекорд.

Конечно, очень хочется, чтобы это сделал россиянин. Я, например, очень жду, когда Овечкин добьется этого. Там и вратарь, который пропустит рекордный гол, запомнится на всю жизнь. Пускай у Александра все получится.

— С чем можно связать то, что у Овечкина в этом сезоне упал темп по голам?

— Не знаю, много факторов. Сейчас в «Вашингтоне» не играет Бэкстрем — это одна из главных проблем. Все-таки они всю жизнь вместе катались, у них сумасшедшее взаимопонимание.

Бэкстрем очень много передач отдавал. Думаю, если он вернется, у Овечкина все наладится, — сказал бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов.

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