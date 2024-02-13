Гарипов о погоне Овечкина за Гретцки: «В Америке на этом делают бизнес. Они дадут ему время, чтобы он попытался побить рекорд»

— Александру Овечкину осталось 59 шайб, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Рафик Якубов выразил сомнения, что русскому хоккеисту позволят побить этот рекорд. Как считаешь, Ови сможет?
— Вы же понимаете, в Европе могут не дать побить рекорд, а в Америке на этом делают бизнес. Я думаю, они, наоборот, дадут Овечкину время, чтобы он попытался побить рекорд.
Конечно, очень хочется, чтобы это сделал россиянин. Я, например, очень жду, когда Овечкин добьется этого. Там и вратарь, который пропустит рекордный гол, запомнится на всю жизнь. Пускай у Александра все получится.
— С чем можно связать то, что у Овечкина в этом сезоне упал темп по голам?
— Не знаю, много факторов. Сейчас в «Вашингтоне» не играет Бэкстрем — это одна из главных проблем. Все-таки они всю жизнь вместе катались, у них сумасшедшее взаимопонимание.
Бэкстрем очень много передач отдавал. Думаю, если он вернется, у Овечкина все наладится, — сказал бывший голкипер «Нефтехимика» Эмиль Гарипов.