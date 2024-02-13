Нападающий МХК «Динамо» Рябкин побил результат Кучерова по очкам в регулярках МХЛ

В 40 матчах текущего регулярного чемпионата МХЛ Рябкин набрал 55 (24+31) очков, что является вторым результатом среди игроков до 17 лет в истории лиги. Кучеров до достижения возраста в 17 лет набрал 54 (29+25) очка.

Иван Демидов также набрал 55 (22+33) очков, но затратил на это больше матчей. Рекордсменом МХЛ по очкам до 17 лет является Матвей Мичков, который к этому возрасту набрал 84 (55+29) очка. Рябков набирает 1,37 очка за игру, это больше, чем график Мичкова (1,25) в 16-летнем возрасте.