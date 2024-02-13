Матыцин раскритиковал российских хоккеистов за отказ получать награды

Кубок будущего, в котором приняли участие две команды России (до 17 и до 18 лет), завершился 10 февраля в столице Белоруссии. Игроки сборной до 18 лет отказались получать личные и командные награды после того, как проиграли в овертайме в заключительном матче турнира молодежной сборной Белоруссии (до 20 лет) со счетом 5:6. Федерация хоккея России осудила поведение хоккеистов юниорской сборной России.

Согласно сообщению, Мезенцев и Матыцин в ходе состоявшейся беседы отметили, что Россия и Белоруссия активно развивают взаимодействие в области спорта, являются авторитетными спортивными державами и никакие западные санкции, внешнее давление изменить это положение не могут. В подтверждение этого проводятся десятки совместных спортивных мероприятий, в том числе в форматах Союзного государства, что неизменно подтверждает открытый характер равноправных отношений спортивных федераций и спортсменов.

В сообщении подчеркивается, что завершившийся в Минске хоккейный турнир «Кубок будущего 2024» стал значимым спортивным событием для молодежных и юниорских сборных команд из России, Белоруссии и Казахстана. К сожалению, отмечается там, соревнование было омрачено поведением молодых российских спортсменов, которые отказались от серебряных наград, завоеванных ими в честном соревновании на международном турнире.

«В условиях, когда сборные команды России и Беларуси отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ИИХФ, особенно актуальна организация совместных турниров в открытом формате. Подобные инциденты не должны иметь место, ведь быть профессиональным спортсменом — это значит не только выигрывать, но и уметь достойно проигрывать, относиться с уважением к соперникам, организаторам, судейскому корпусу и оставлять свои негативные эмоции вне спортивной площадки», — сказал министр спорта России. Он добавил, что «эта ситуация должна стать уроком как для молодых спортсменов, так и для тренерского штаба, для наставников, которые должны не только тренировать, прививать технику, но и воспитывать достойных граждан своей страны».

Такую позицию поддержал Мезенцев, отметив, что подобное поведение ребят не является допустимым. «Полагаю, что извинения, прозвучавшие от имени Федерации хоккея России и самих хоккеистов в адрес белорусских партнеров и друзей, послужат основанием к тому, чтобы этот эпизод остался в прошлом», — подчеркнул он.