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23:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать»

НХЛ ранее объявила о проведении в феврале 2025 года турнира с участием сборных Канады, США, Швеции и Финляндии.

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Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать» | Источник: Sports.Ru

Лига также сообщила, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Сборная Россия отстранена от международных турниров ИИХФ.

Капитану «Вашингтона» задали вопрос о том, что он, возможно, уже сыграл на своих последних Олимпийских играх. Овечкин сыграл на Олимпиаде-2014, а в 2018 и 2022 годах НХЛ пропустила Олимпиаду.

— Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть.

Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть.

— Это несправедливо?

— Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Что они скажут: «Мы сделаем это»?

Сейчас мы сидим дома. Возможно, это изменится. Надеюсь на это, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью The Athletic.

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