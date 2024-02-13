Овечкин про отстранение России: «Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но мы ничего не можем сделать» | Источник: Sports.Ru

Лига также сообщила, что хоккеисты НХЛ сыграют на Олимпиаде в 2026 году в Италии. Сборная Россия отстранена от международных турниров ИИХФ.

Капитану «Вашингтона» задали вопрос о том, что он, возможно, уже сыграл на своих последних Олимпийских играх. Овечкин сыграл на Олимпиаде-2014, а в 2018 и 2022 годах НХЛ пропустила Олимпиаду.

— Я стараюсь не думать об этом. Но Никита Кучеров, возможно, никогда не сыграет на Олимпиаде. Это безумие. Но что есть, то есть.

Это не в наших силах. Мы просто следуем правилам. Ничего хорошего, но это то, что есть.

— Это несправедливо?

— Мы ничего не можем сделать прямо сейчас. Что они скажут: «Мы сделаем это»?