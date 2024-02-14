Евгений Малкин: «НХЛ — это сила. Надеюсь, они скажут, что мы не будем играть на Олимпиаде без россиян и белорусов. Это спорт, а не политика. Мы просто играем для фанатов, понимаете?»

"Мы все поддерживаем правила. Прошел еще один год, но я надеюсь, что в любой момент это [отстранение] отменят. Мы играем здесь, в НХЛ, а у них есть сила.
Надеюсь, что НХЛ скажет, что мы не будем играть [на Олимпиаде] без российских и белорусских игроков. Владельцы, боссы — они видят это: маркетинг, реклама и все остальное.
Если вы спросите игроков из любой страны, думаю, они скажут, что им нравится играть против России, потому что это отличное противостояние — с Канадой, США, Швецией, Чехией.
Это спорт, а не политика. Мы здесь, чтобы играть.
Иногда сложно понять правила, потому что мы ничего не делаем — мы просто играем для фанатов, понимаете? «- сказал нападающий “Питтсбург” Евгений Малкин в интервью The Athletic.