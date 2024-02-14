Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Детройт
Хоккей. КХЛ
13.02
Ак Барс
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
13.02
Витязь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
13.02
Куньлунь РС
ЦСКА
24
Хоккей. КХЛ
13.02
СКА
Лада
21
Хоккей. КХЛ
13.02
Автомобилист
Динамо М
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
13.02
Салават Юлаев
Авангард
72
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
13.02
Адмирал
Барыс
42
Хоккей. КХЛ
13.02
Амур
Трактор
53
Все события
Фоторепортажи
16Лучшие фото Алины Загитовой
14Рекордсмен РПЛ покинул Россию
01:12 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Малкин: «НХЛ — это сила. Надеюсь, они скажут, что мы не будем играть на Олимпиаде без россиян и белорусов. Это спорт, а не политика. Мы просто играем для фанатов, понимаете?»

НХЛ ранее сообщила, что хоккеисты лиги примут участие на Олимпийских играх в 2026 году в Италии.

Наверх
Евгений Малкин: «НХЛ — это сила. Надеюсь, они скажут, что мы не будем играть на Олимпиаде без россиян и белорусов. Это спорт, а не политика. Мы просто играем для фанатов, понимаете?» | Источник: Sports.Ru

"Мы все поддерживаем правила. Прошел еще один год, но я надеюсь, что в любой момент это [отстранение] отменят. Мы играем здесь, в НХЛ, а у них есть сила.

Надеюсь, что НХЛ скажет, что мы не будем играть [на Олимпиаде] без российских и белорусских игроков. Владельцы, боссы — они видят это: маркетинг, реклама и все остальное.

Если вы спросите игроков из любой страны, думаю, они скажут, что им нравится играть против России, потому что это отличное противостояние — с Канадой, США, Швецией, Чехией.

Это спорт, а не политика. Мы здесь, чтобы играть.

Иногда сложно понять правила, потому что мы ничего не делаем — мы просто играем для фанатов, понимаете? «- сказал нападающий “Питтсбург” Евгений Малкин в интервью The Athletic.

 Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом!
Экс-модель Playboy чуть не ушла в армию, а теперь берет безумные интервью в UFC
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь