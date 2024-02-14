Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб | Источник: Sports.Ru

В третьем периоде 38-летний нападающий поразил ворота Александра Георгиева броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».