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06:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6).

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Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб | Источник: Sports.Ru

В третьем периоде 38-летний нападающий поразил ворота Александра Георгиева броском из левого круга вбрасывания в большинстве.

В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».

Овечкин (836 шайб в 1396 играх в рамках регулярок) занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 играх).

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