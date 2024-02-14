Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
Детройт
53
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Ванкувер
24
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас
Каролина
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Нью-Джерси
24
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Сиэтл
Б
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Лос-Анджелес
70
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Тампа-Бэй
Б
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Колорадо
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Анахайм
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Коламбус
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сент-Луис
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
13.02
Ак Барс
Нефтехимик
30
Хоккей. КХЛ
13.02
Витязь
Динамо Мн
23
Хоккей. КХЛ
13.02
Куньлунь РС
ЦСКА
24
Хоккей. КХЛ
13.02
СКА
Лада
21
Все события
Фоторепортажи
20Арина Соболенко стала чемпионкой Australian Open — 2024
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года. У него 14 шайб в 49 играх в этом сезоне

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6).
Наверх
Овечкин забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года. У него 14 шайб в 49 играх в этом сезоне | Источник: Sports.Ru

В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».

Голевая серия из 6+ матчей стала для Овечкина пятой за карьеру в лиге и первой с декабря 2018 года. Его личный рекорд — 7 игр подряд с голами в сезоне-2005/06.

По числу голевых серий из 6+ матчей (5, учитываются серии в рамках отдельных сезонов) Александр делит 1-е место среди действующих игроков со Стивеном Стэмкосом из «Тампы».

Сегодня нападающий (20:19, 4:10 — в большинстве, «минус 2» — из-за присутствия на льду при двух голах «Эвс» в пустые ворота) нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема.

Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь