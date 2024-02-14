Овечкин забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года. У него 14 шайб в 49 играх в этом сезоне
Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эвеланш» (3:6).
В активе россиянина стало 37 (14+23) очков в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».
Голевая серия из 6+ матчей стала для Овечкина пятой за карьеру в лиге и первой с декабря 2018 года. Его личный рекорд — 7 игр подряд с голами в сезоне-2005/06.
По числу голевых серий из 6+ матчей (5, учитываются серии в рамках отдельных сезонов) Александр делит 1-е место среди действующих игроков со Стивеном Стэмкосом из «Тампы».
Сегодня нападающий (20:19, 4:10 — в большинстве, «минус 2» — из-за присутствия на льду при двух голах «Эвс» в пустые ворота) нанес 3 броска в створ и 2 мимо, а также применил 2 силовых приема.
Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб.