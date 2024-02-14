Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с серией из 6+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей) | Источник: Sports.Ru

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 14 шайб в 49 играх при 37 очках. Он забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года.

Ранее в истории НХЛ только 2 игрока выдавали голевые серии из 6+ игр в возрасте 38 лет и старше. Это Бретт Халл (7 игр, рекорд, 2003/04, «Детройт») и Джонни Бьюсик (6, 1974/75, «Бостон»).

Овечкин превзошел достижения Джастина Уильямса (5, 2019/20, «Каролина») и Джо Павелски (5, 2022/23, «Даллас»).

В следующем матче «Кэпиталс» сыграют с «Монреалем» в гостях (18 февраля в 03:00 по московскому времени).