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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с серией из 6+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей)

Капитан «Вашингтона» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (3:6).
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Овечкин — 3-й игрок в истории НХЛ с серией из 6+ игр с голами в возрасте 38 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла (7 матчей) | Источник: Sports.Ru

В текущем сезоне на счету 38-летнего россиянина стало 14 шайб в 49 играх при 37 очках. Он забил в 6 матчах подряд впервые с декабря 2018 года.

Ранее в истории НХЛ только 2 игрока выдавали голевые серии из 6+ игр в возрасте 38 лет и старше. Это Бретт Халл (7 игр, рекорд, 2003/04, «Детройт») и Джонни Бьюсик (6, 1974/75, «Бостон»).

Овечкин превзошел достижения Джастина Уильямса (5, 2019/20, «Каролина») и Джо Павелски (5, 2022/23, «Даллас»).

В следующем матче «Кэпиталс» сыграют с «Монреалем» в гостях (18 февраля в 03:00 по московскому времени).

Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб.

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