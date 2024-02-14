Каменский об игре Овечкина: «Кризиса не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально»
Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.
"Овечкин преодолел кризис? Конечно, раз забивает. Кризиса и не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально. И дай бог, чтобы и дальше забивал.
Он играет уже сто лет и в хоккей, и в лиге. Он знает, что делать и как готовиться, и что ему нужно. Нужно забивать и быть здоровым.
Это хоккей, как мы можем предугадывать. Будем болеть за него, чтобы он как можно быстрее добрался до рекорда Гретцки", — сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб.