Каменский об игре Овечкина: «Кризиса не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально» | Источник: Sports.Ru

"Овечкин преодолел кризис? Конечно, раз забивает. Кризиса и не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально. И дай бог, чтобы и дальше забивал.

Он играет уже сто лет и в хоккей, и в лиге. Он знает, что делать и как готовиться, и что ему нужно. Нужно забивать и быть здоровым.

Это хоккей, как мы можем предугадывать. Будем болеть за него, чтобы он как можно быстрее добрался до рекорда Гретцки", — сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.