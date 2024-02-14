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12:57 (мск), источник: Sports.Ru

Каменский об игре Овечкина: «Кризиса не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально»

Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.

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Каменский об игре Овечкина: «Кризиса не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально» | Источник: Sports.Ru

"Овечкин преодолел кризис? Конечно, раз забивает. Кризиса и не было, были травмы, микротравмы. Все у него будет нормально. И дай бог, чтобы и дальше забивал.

Он играет уже сто лет и в хоккей, и в лиге. Он знает, что делать и как готовиться, и что ему нужно. Нужно забивать и быть здоровым.

Это хоккей, как мы можем предугадывать. Будем болеть за него, чтобы он как можно быстрее добрался до рекорда Гретцки", — сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

Овечкин забил 836-й гол в НХЛ — «Колорадо» из офиса. До рекорда Гретцки — 58 шайб.

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