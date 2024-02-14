Андрей Потайчук: «Овечкин подберется близко к Гретцки в этом сезоне. Свои 30 шайб он забросит» | Источник: Sports.Ru

Овечкин занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"У каждого спортсмена есть такие периоды, когда не идет. Сейчас Александр на подъеме. Самое главное, как из этого неудачного периода выходит профессиональный спортсмен. Упасть легко, но поднимается не каждый.

Александр отдохнул с семьей и начал забивать. Сейчас он проявляет характер, мастерства у него достаточно, и забивать он не разучился. Надеюсь, продолжит нас радовать.

Нужно ли Александру чаще с семьей куда-то выезжать на недельку? Отдых нужен (смеется). Тем более в Национальной хоккейной лиге, где игры почти каждый день.