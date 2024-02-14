Малкин об изменениях в игре: «Я знаю, что уже не летаю так, как 15 лет назад. Стараюсь действовать умнее» | Источник: Sports.Ru

Я играю не так, как 15 лет назад. Я хочу попробовать немного измениться. Я знаю, что уже не летаю так, как раньше. Я стараюсь [играть] разумно, действовать немного умнее«, — сказал нападающий “Питтсбурга”.

Малкин также отметил, что готов сыграть против «Флориды», несмотря на то, что пропустил две тренировки на прошлой неделе.

«Я надеюсь сыграть завтра. Я готов играть. Повторяю, все хорошо. Ничего не болит. Не волнуйтесь», — добавил хоккеист.