Евгений Малкин: «Питтсбург» верит, что выйдет в плей-офф. Я верю в себя и своих партнеров по команде" | Источник:

У нас все еще есть шанс. Сезон еще не закончен, осталось 30 игр. Если мы выиграем большую часть матчей, у нас будет хороший шанс выйти в плей-офф. Мы концентрируемся на каждой игре. Фокусируемся на завтрашнем дне. Завтра будет борьба за два очка, важная игра против отличной команды.

Мы верим, что выйдем в плей-офф. Я верю в себя. Я верю в своих партнеров по команде. Это, конечно, тяжелый сезон. Мы недовольны тем, где находимся, но, опять же, у нас все еще есть шанс. Осталось 30 игр, это 60 очков", — сказал нападающий.