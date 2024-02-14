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22:12 (мск), источник: Sports.Ru

Евгений Малкин: «Питтсбург» верит, что выйдет в плей-офф. Я верю в себя и своих партнеров по команде"

"Я делаю все, что в моих силах. Конечно, я хочу забивать в каждой игре, но сейчас это нелегко.

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Евгений Малкин: «Питтсбург» верит, что выйдет в плей-офф. Я верю в себя и своих партнеров по команде" | Источник: Sports.Ru

У нас все еще есть шанс. Сезон еще не закончен, осталось 30 игр. Если мы выиграем большую часть матчей, у нас будет хороший шанс выйти в плей-офф. Мы концентрируемся на каждой игре. Фокусируемся на завтрашнем дне. Завтра будет борьба за два очка, важная игра против отличной команды.

Мы верим, что выйдем в плей-офф. Я верю в себя. Я верю в своих партнеров по команде. Это, конечно, тяжелый сезон. Мы недовольны тем, где находимся, но, опять же, у нас все еще есть шанс. Осталось 30 игр, это 60 очков", — сказал нападающий.

«Питтсбург» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 53 очка после 49 матчей. 15 февраля «Пингвинс» встретятся с «Флоридой».

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