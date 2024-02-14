Новиков о погоне Овечкина за Гретцки: «При всем уважении к Уэйну, сейчас забрасывать шайбы стало намного сложнее. Уровень вратарей стал космическим»

"Российский хоккей болеет за Овечкина, но в Канаде и США тоже любят рекорды и тех, кто на них замахивается. Даже для того чтобы побить рекорд двора, нужно приложить усилия. Наверное, интрига вокруг Овечкина умышленно подогревается, чтобы интерес к хоккею возрастал. Конкуренция в НХЛ серьезная — нужны какие-то темы, чтобы раскручивать бизнес.
При всем уважении к Гретцки и хоккеистам того времени, считаю, что забрасывать шайбы сейчас стало намного сложнее. Уровень вратарей стал космическим. Стоит только посмотреть, как выглядели голкиперы раньше.
Не знаю, насколько Александр спит и видит, что побьет рекорд Гретцки. Но он выходит на лед и показывает пример другим, что в хоккее можно достичь невозможного в таком возрасте. Он не жалеет себя. Я не зацикливаюсь на этом рекорде, а удивляюсь его психологическим и физическим границам", — сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.