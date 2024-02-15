Сергей Черкас: «У Овечкина убойный бросок. Это потрясающий нападающий современности. Забить 836 голов — эта цифра в голове не укладывается» | Источник: Sports.Ru

Бывший вратарь СКА сравнил Овечкина и Гретцки с точки зрения опасности для голкиперов.

— Гретцки был тонким, интеллектуальным, техничным игроком. У Овечкина очень здорово поставлен бросок. Он просто убойный. Если есть партнеры, которые выводят его на бросок, то он из трех попыток одну точно реализует.

Сейчас Саша набрал хорошие кондиции, поражает ворота в каждом матче. Вообще, это потрясающий нападающий современности. Забить 836 голов — в моей голове эта цифра не укладывается. Из российских игроков, думаю, к нему вряд ли кто приблизится.

Побьет Овечкин рекорд Гретцки или не побьет, уже вторично. Мы все на это надеемся. В 38 лет нужно уметь выходить на пик формы и удерживаться на нем.

— Если у Овечкина только бросок, это не значит, что вратарям против него легче, чем против Гретцки?

— Ну не только бросок. Это его козырь. Он забивает разными способами и с разных точек. Просто качества и мастерство позволяют ему находить пустоты в воротах, где есть голкипер.

— То есть, это прицельные броски, не только на силу?