Вячеслав Фетисов: «Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России. Желаю ему всегда забивать свои шайбы и не расстраиваться по пустякам»
Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.
Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.
Овечкин занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— С чем связано преображение Овечкина после неудачной серии?
— У любого спортсмена бывают удачные и неудачные серии. Думаю, Овечкин сам хотел преодолеть безголевую серию и у него пошла игра.
Александр обладает большим талантом, поэтому справился и начал забивать.
— Сколько времени понадобится Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки?
— У Александра предостаточно времени для этого. А там как получится, так и получится. Не могу сказать когда, потому что не может быть определенной даты.
Невозможно подсчитать, что он к какому-то дню рождения побьет рекорд. Уверен, у Овечкина достаточно времени для достижения этого выдающегося результата.
Соглашусь с тем, что Александр — самый влиятельный спортсмен в России и пожелаю ему, чтобы он всегда забивал свои шайбы и не расстраивался по пустякам, — заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.