Вячеслав Фетисов: «Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России. Желаю ему всегда забивать свои шайбы и не расстраиваться по пустякам» | Источник: Sports.Ru

Овечкин занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

— С чем связано преображение Овечкина после неудачной серии?

— У любого спортсмена бывают удачные и неудачные серии. Думаю, Овечкин сам хотел преодолеть безголевую серию и у него пошла игра.

Александр обладает большим талантом, поэтому справился и начал забивать.

— Сколько времени понадобится Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки?

— У Александра предостаточно времени для этого. А там как получится, так и получится. Не могу сказать когда, потому что не может быть определенной даты.

Невозможно подсчитать, что он к какому-то дню рождения побьет рекорд. Уверен, у Овечкина достаточно времени для достижения этого выдающегося результата.