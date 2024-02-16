Мэттьюс — 2-й игрок НХЛ в XXI веке с 5 хет-триками за сезон. Чичу был первым | Источник: Sports.Ru

Он укрепил лидерство в гонке снайперов с 45 голами в 51 игре. Хет-трик стал для него 5-м в текущем сезоне.

Ранее в XXI веке 5 хет-триков за один сезон сделал только один игрок — Джонатан Чичу (2005/06, «Сан-Хосе», всего 56 шайб в 82 играх, «Морис Ришар Трофи»).

Отметим, что лучший результат второго снайпера в истории лиги Александра Овечкина по числу игр с 3+ шайбами за сезон — 4 (2019/20).

Рекорд НХЛ по числу матчей с 3 или более шайбами за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (дважды по 10, 1981/82 и 1983/84, «Эдмонтон»). Второе место делят Майк Босси (9, 1980/81, «Айлендерс») и Марио Лемье (9, 1988/89, «Питтсбург»).