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11:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о желании сыграть за Россию на ОИ-2026: «Мне еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым. Пока рано загадывать»

НХЛ ранее сообщила, что хоккеисты лиги сыграют на Олимпиаде в 2026 году в Италии.

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Овечкин о желании сыграть за Россию на ОИ-2026: «Мне еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым. Пока рано загадывать» | Источник: Sports.Ru

ИИХФ рассмотрит вопрос участия России в Олимпийских играх в феврале-марте 2025 года.

— Важная новость последней недели: НХЛ объявила, что будет участвовать в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Верите ли, что ситуация с нашей сборной изменится и вы сможете сыграть в Милане?

— Дай бог! Но туда сначала надо попасть не только нашей сборной, но и вообще игрокам НХЛ.

В прошлый раз тоже говорили, что поедем, а потом получилось по-другому. Поэтому не удивлюсь, если снова все переиграют и скажут, что игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду. Поживем — увидим.

— Но сами вы бы хотели там сыграть? Евгений Кузнецов говорил мне, что это был бы красивый сюжет — начали олимпийскую карьеру с Игр в Турине-2006 и закончили тоже в Италии 20 лет спустя.

— Опять же, даже если все обстоятельства сложатся в нашу пользу, мне тоже еще надо будет туда попасть. Подходить под систему тренера, быть здоровым, избежать травм, в конце концов. Пока рано загадывать, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

Николишин об ОИ-2026: «Если Овечкин не тянет уровень сборной, смысл его брать? Рано или поздно он не будет в нее попадать. Всему приходит свое время».

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