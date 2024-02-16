Овечкин о том, сможет ли играть до 50 лет: «Нет! Ковальчук может. Он молодец, настраивается на плей-офф!» | Источник: Sports.Ru

— Периодически смотрю счет. А Илюха молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф!

Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.

— А вы до 50 — можете?

— Не-ет!

— В НХЛ действующий контракт доиграете, и все?

— Думаю, да.

— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон еще не переподпишете?

— Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше, — сказал 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.