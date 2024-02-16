Овечкин о том, сможет ли играть до 50 лет: «Нет! Ковальчук может. Он молодец, настраивается на плей-офф!»
— Следите ли за КХЛ и, в частности, за вашим давним партнером по сборной Ильей Ковальчуком, вернувшимся в хоккей в 40 лет?
— Следите ли за КХЛ и, в частности, за вашим давним партнером по сборной Ильей Ковальчуком, вернувшимся в хоккей в 40 лет?
— Периодически смотрю счет. А Илюха молодец, мы с ним разговаривали недавно. Настраивается на плей-офф!
Думаю, этот человек с его здоровьем и подходом к делу может играть до 50 лет. Самое главное, чтобы он сам этого хотел.
— А вы до 50 — можете?
— Не-ет!
— В НХЛ действующий контракт доиграете, и все?
— Думаю, да.
— А если не успеете голевой рекорд Гретцки побить, неужели на сезон еще не переподпишете?
— Не люблю слово «если». Живем сегодня, играем, идем дальше, — сказал 38-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Нападающий занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).