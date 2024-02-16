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14:12 (мск), источник: Sports.Ru

Назаров о голевой серии Овечкина: «Саша на бульдозере мчит к рекорду Гретцки, расчищая всех недовольных на пути. Его игра впечатляет»

Капитан «Вашингтона» забил в 6 последних матчах подряд.

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Назаров о голевой серии Овечкина: «Саша на бульдозере мчит к рекорду Гретцки, расчищая всех недовольных на пути. Его игра впечатляет» | Источник: Sports.Ru

Овечкин занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Поездка Александра Овечкина с семьей на отдых в Дубай явно удалась. Здорово, что Саша как следует отдохнул, перезагрузился. Это однозначно правильный ход: во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ восстановить силы и эмоции, находясь с близкими себе людьми.

Нынешняя игра Саши впечатляет: снайпер «Вашингтона» забросил шесть шайб в шести матчах подряд. Злопыхатели моментально замолкли, а Саша на своем бульдозере мчит к рекорду Уэйна Гретцки, расчищая всех недовольных на своем пути.

Мы все с удовольствием следим за этой великой погоней и, конечно, желаем Овечкину только удачи", — заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

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