Назаров о голевой серии Овечкина: «Саша на бульдозере мчит к рекорду Гретцки, расчищая всех недовольных на пути. Его игра впечатляет» | Источник: Sports.Ru

Овечкин занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

"Поездка Александра Овечкина с семьей на отдых в Дубай явно удалась. Здорово, что Саша как следует отдохнул, перезагрузился. Это однозначно правильный ход: во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ восстановить силы и эмоции, находясь с близкими себе людьми.

Нынешняя игра Саши впечатляет: снайпер «Вашингтона» забросил шесть шайб в шести матчах подряд. Злопыхатели моментально замолкли, а Саша на своем бульдозере мчит к рекорду Уэйна Гретцки, расчищая всех недовольных на своем пути.