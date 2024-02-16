Плющев о КХЛ: «Мы отстаем по многим компонентам мирового хоккея. Говорить: дайте нам НХЛ, порвем, как туалетную бумагу… Да мы 11 ЧМ проиграли и 6 ОИ! Летаем в эйфории, живем победами 70−80-х» | Источник: Sports.Ru

— Мы отстаем по очень многим компонентам мирового хоккея. У нас хороших центральных нападающих в КХЛ, не говорю про классных, — раз, два, и обчелся. Защитников хорошего международного уровня практически нет. Как мы их можем обыгрывать, мне сложно сказать!

В НХЛ нет проходных матчей. А у нас… Посмотрел на днях матч СКА — «Лада», люди играют, как в любительской ночной лиге. Причем и с той стороны, и с другой.

— Фигурное катание.

— Канадец никогда не проедет спокойно мимо соперника, который владеет шайбой или недавно ею владел. Обязательно воткнется в него… Мы же силовые приемы применять не умеем.

С вбрасыванием тоже проблемы, потому что, опять-таки, нет классных центральных нападающих. Последним высокого уровня был Малкин. Обладал свойствами и плеймейкера, и как голеадор мог реализовывать моменты, и в то же время достаточно грамотно играл в обороне.

— Поэтому и стал звездой в НХЛ.

— Защитники у нас играют на уровне 90-х: отобрал — отдай быстрее. То есть бросил ее в тень, а там разбирайся нападающий, как, что и чего. А в Канаде так быстро с шайбой не расстаются, ее вкладывают в клюшку своему партнеру. В техническом плане мы сильно уступаем…

И после этого говорить: мол, дайте нам НХЛ, и мы порвем, как туалетную бумагу… Да мы 11 чемпионатов мира проиграли, господа хорошие! И шесть Олимпиад кряду! За исключением Игр в Пхенчхане, а потом этим же «золотым» составом на мировом первенстве в тот же год в призеры не попали. Это говорит о чем-то?

— О многом.