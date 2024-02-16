Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
23
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Торпедо
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
Детройт
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Сан-Хосе
36
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Питтсбург
14
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Эдмонтон
63
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Даллас
29
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Флорида
04
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Анахайм
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Монреаль
74
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Колорадо
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Филадельфия
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
10Даниил Медведев уступил в финале Australian Open
24«Дакар-2024»
15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о Кузнецове в программе помощи игрокам НХЛ: «Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Дай бог, чтобы у него все было хорошо»

Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» пройдет программу помощи игрокам НХЛ.

Наверх
Овечкин о Кузнецове в программе помощи игрокам НХЛ: «Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Дай бог, чтобы у него все было хорошо» | Источник: Sports.Ru

— Стал ли для вас неожиданностью уход Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ? Говорил ли он вам об этом заранее, объяснял ли почему?

— Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него все было хорошо.

Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого [участия в такой программе].

— Сейчас с ним нет никакой связи?

— Мы переписываемся. Все будет нормально!

— Вам более-менее понятно, когда будет?

— Нет, этого не знаю, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

 Девушка первой ракетки США хочет «снова сделать теннис клевым». Помогает тикток и много критики
5 самых красивых подруг новичков АПЛ. Здесь модели, парикмахеры и архитекторы
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь