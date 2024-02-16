Овечкин о Кузнецове в программе помощи игрокам НХЛ: «Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Дай бог, чтобы у него все было хорошо»
Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» пройдет программу помощи игрокам НХЛ.
Ранее стало известно, что нападающий «Вашингтона» пройдет программу помощи игрокам НХЛ.
— Стал ли для вас неожиданностью уход Кузнецова в программу помощи игрокам НХЛ? Говорил ли он вам об этом заранее, объяснял ли почему?
— Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него все было хорошо.
Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого [участия в такой программе].
— Сейчас с ним нет никакой связи?
— Мы переписываемся. Все будет нормально!
— Вам более-менее понятно, когда будет?
— Нет, этого не знаю, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.