Овечкин о своей результативности: «Осталось 30 игр. Надо в первую очередь стараться выигрывать матчи и биться за плей-офф. Это главное» | Источник: Sports.Ru

— Недавно у вас было восемь шайб, теперь — 14. Какой итог регулярки с учетом всех обстоятельств и того, как складывался сезон прежде, сочтете приемлемым?

— Загадывать ничего нельзя. Нужно выходить, работать, забивать, использовать свои моменты. Опять же, против нашего звена играют лучшие звенья соперников, и делают это очень внимательно, предельно четко.

В таких условиях, если есть момент, надо его использовать. И жить каждым отдельным шансом и матчем.

— Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери недавно сказал: «Не сплю ночами, думаю, почему у Ови такая низкая реализация бросков и могу ли я чем-то помочь». У вас самого есть какое-то объяснение, почему в прошлом сезоне вы реализовывали больше 14 процентов бросков, которые наносили, а в этом — шесть?

— Думаю, это от всего зависит, от многих разных факторов. От меня самого, моих партнеров по звену, по команде. Может, иногда я делаю лишние движения, предпочитаю отдать пас, когда надо бросать.

Нужно смотреть, разбираться во всем этом, но рецепт исправлять ситуацию один — выходить и играть!

— Большим ли облегчением для вас стал гол в овертайме «Коламбусу» 21 декабря после беспрецедентной 14-матчевой безголевой серии?

— До этого было очень много моментов. Иногда шайбы, которые должны оказаться в воротах, туда упорно не залетают, а в другой ситуации, наоборот, случается какой-то курьезный гол — и тебя прорывает.