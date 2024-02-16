Спенсер Карбери: «Впечатление, что Овечкин кататься стал резче, голы визуально стали даваться иначе. Кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд» | Источник: Sports.Ru

"Ови играет сейчас на реально высоком уровне. Такое впечатление, что он и кататься стал резче.

Его игра — важный для нас шаг вперед. Голы даже визуально стали даваться ему иначе.

Иногда кажется, что у него есть рецепт, как проводить перерыв на Матч звезд. Он традиционно играет лучше во второй части сезона.

Видимо, ему требуется морально отойти от хоккея, не думать ничего об НХЛ, «Вашингтон Кэпиталс», хоккее вообще. Это позволяет ему вернуться свежим, что сейчас и происходит.

Он вообще уделяет внимание деталям. Старается найти свободные зоны для получения шайбы, задает по этому и другим поводам вопросы.