«Динамо-Шинник» вернулся в зону плей-ин Западной конференции МХЛ

В пятницу подопечные Андрея Михалева во второй раз за двое суток встречались в Балашихе с местными «Русскими Витязями». Поединок накануне закончился уверенной победой гостей со счетом 5:2, сегодня бобруйчане встретили куда более серьезное сопротивление. По ходу матча наши хоккеисты дважды выходили вперед усилиями Александра Муромцева, но оба раза хозяева отыгрывались. В начале заключительной трети Степан Звягин вновь обеспечил динамовцам лидерство, и с третьей попытки «шинники» свое преимущество все-таки удержали — 3:2.



Таким образом, наша команда не уходит со льда без набранных очков уже на протяжении восьми матчей кряду. Победа над прямым конкурентом позволила белорусам за два тура до окончания регулярного чемпионата вернуться в топ-тройку Серебряного дивизиона Запада, дающую право играть в раунде плей-ин. В активе «Динамо-Шинника» 59 очков, «Русские Витязи» и «Крылья Советов» отстают на балл. Далее бобруйчан ожидают выездные поединки с представителями Золотого дивизиона «Алмазом» (21.02) и «Локо» (24.02), эти же соперники будут и у «витязей», а вот «крылышки» закончат сезон матчами с аутсайдерами турнира из «СКА-Карелии».