Ковалев о рекорде Гретцки: «Надеюсь, Овечкин возьмется за голову и отнесется к правильно — имею в виду подготовку и отношение. Возраст другой, и, может, партнеры уже не те»

Ковалев о рекорде Гретцки: «Надеюсь, Овечкин возьмется за голову и отнесется к правильно — имею в виду подготовку и отношения. Возраст другой, и, может, партнеры уже не те» | Источник: Sports.Ru

— Вы играли вместе в одной команде и с Уэйном Гретцки. Какие впечатления он произвел на вас?

— Сразу было видно, насколько этот человек талантлив. В любом возрасте, даже когда он заканчивал карьеру. Как он видит игру, читает ее.

Не зря говорят, что он как шахматист, на пять ходов вперед видел, что надо сделать. Другое дело, что партнеры его не всегда правильно понимали.

Всегда знал, если ему пас отдашь, он тебя обязательно найдет, главное — открыться правильно.

— Как вы думаете, Александр Овечкин сможет побить его рекорд?

— Если за голову возьмется. Во-первых, возраст уже другой.

Понятно и то, что где-то, может, партнеры уже не те. Все равно осталось забить не так много. Но это «немного» и есть самая трудная часть.

Надеюсь, что Александр Овечкин возьмется за голову и отнесется к этому правильно, имею в виду в плане подготовки и отношения.

Но если он это все запустит, будет думать, что осталось немного, все равно каким-нибудь способом дойду до рекорда.

Самое обидное будет, когда у тебя останется, скажем, 10 голов, а что-то случится. К примеру, нужно будет завершать с хоккеем или не будут подписывать новый контракт. Все что угодно может произойти.