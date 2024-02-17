Овечкин о сыне в хоккее: «Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный. Дай Бог, чтобы все получилось!»
— Часто ли Настя приводит на игры детей?
— Часто ли Настя приводит на игры детей?
— Пятилетний Сережа приходит на каждую игру. Илюше на вечерние тяжело, он еще маленький (3 года — прим. Sports.ru). Но когда матч дневной, в час или три, как недавно с «Ванкувером», — тоже обязательно приходит.
— Сережа сейчас катается?
— Да. Здесь была проблема со льдом, но сейчас нашли.
— Хотите видеть его новым Овечкиным в профессиональном хоккее?
— Поживем — увидим. Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный, хоккей любит. Дай Бог, чтобы все получилось! — сказал капитан «Вашингтона».