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09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин о сыне в хоккее: «Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный. Дай Бог, чтобы все получилось!»

— Часто ли Настя приводит на игры детей?

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Овечкин о сыне в хоккее: «Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный. Дай Бог, чтобы все получилось!» | Источник: Sports.Ru

— Пятилетний Сережа приходит на каждую игру. Илюше на вечерние тяжело, он еще маленький (3 года — прим. Sports.ru). Но когда матч дневной, в час или три, как недавно с «Ванкувером», — тоже обязательно приходит.

— Сережа сейчас катается?

— Да. Здесь была проблема со льдом, но сейчас нашли.

— Хотите видеть его новым Овечкиным в профессиональном хоккее?

— Поживем — увидим. Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный, хоккей любит. Дай Бог, чтобы все получилось! — сказал капитан «Вашингтона».

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