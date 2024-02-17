Овечкин о сыне в хоккее: «Заставлять не будем. Мальчик он спортивный, азартный. Дай Бог, чтобы все получилось!» | Источник:

— Пятилетний Сережа приходит на каждую игру. Илюше на вечерние тяжело, он еще маленький (3 года — прим. Sports.ru). Но когда матч дневной, в час или три, как недавно с «Ванкувером», — тоже обязательно приходит.