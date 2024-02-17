Ягр об отказе от перехода в «Питтсбург» в 2011-м: «Не хотел возвращаться только на один год. Понимал, что там мне светило 3-е или 4-е звено» | Источник: Sports.Ru

«Я говорил об этом уже миллион раз и сейчас хочу сказать в последний раз: главная причина, по которой я тогда не вернулся в “Питтсбург”, заключалась в том, что я не хотел возвращаться только на один год. Я чувствовал, что достаточно хорош, чтобы задержаться в лиге.

Я оценивал свое состояние по чемпионату мира, по летним тренировкам с ребятами из НХЛ. Они думали, что я вернусь на один сезон и все, но я был уверен в себе. И я знал, что мне нужна возможность играть.

Я понимал, что в том «Питтсбурге» мне светило третье или четвертое звено. У Кросби была своя тройка, у Малкина своя. Не думаю, что там у меня был шанс показать, что я еще способен приносить пользу на этом уровне.

Я выбрал «Флайерс», потому что в том году они совершили несколько крупных сделок — обменяли Джеффа Картера и Майка Ричардса. Команда сильно обновилась, и я чувствовал, что там у меня будет такой же шанс, как и у остальных. Я не чувствовал, что в «Питтсбурге» генменеджер [Рэй Шеро] и тренерский штаб будут относиться ко мне так же.

Возможно, я ошибался, но тогда я думал именно так. Может, это из-за того, что у них сложилась очень хорошая команда, недавно выигравшая Кубок Стэнли, и им очень нравилось играть вместе", — сказал второй бомбардир в истории НХЛ.

Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 2001 годы и выиграл с клубом два Кубка Стэнли (1991, 1992).