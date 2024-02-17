Нойвирт об Овечкине: «Самый американизированный из всех россиян, с кем я играл. Хотя он большой патриот своей страны»
Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.
Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.
В 2020 году Нойвирт завершил карьеру из-за хронических травм. Сейчас он является тренером вратарей юниорской сборной Чехии до 18 лет.
"Овечкин — один из лучших капитанов и отличный парень. Из всех россиян, с которыми я играл, он был самым американизированным.
Хотя он большой патриот своей страны. Превосходный хоккеист с огромным талантом. Я снимаю шляпу перед его достижениями«, — сказал бывший вратарь “Вашингтона”.