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10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Нойвирт об Овечкине: «Самый американизированный из всех россиян, с кем я играл. Хотя он большой патриот своей страны»

Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.

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Нойвирт об Овечкине: «Самый американизированный из всех россиян, с кем я играл. Хотя он большой патриот своей страны» | Источник: Sports.Ru

В 2020 году Нойвирт завершил карьеру из-за хронических травм. Сейчас он является тренером вратарей юниорской сборной Чехии до 18 лет.

"Овечкин — один из лучших капитанов и отличный парень. Из всех россиян, с которыми я играл, он был самым американизированным.

Хотя он большой патриот своей страны. Превосходный хоккеист с огромным талантом. Я снимаю шляпу перед его достижениями«, — сказал бывший вратарь “Вашингтона”.

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