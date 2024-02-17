Первый тренер Кучерова: «Овечкин сильно раскручен в России. Никита на высоком уровне в Америке, но дома вокруг него нет такой шумихи» | Источник: Sports.Ru

— Просто Овечкин уже сильно раскручен в России. Кучеров на высоком уровне в Америке, но дома вокруг него нет такой шумихи. Может, это потому, что он мало общается с прессой. Овечкин все‑таки приезжает в Россию, его каждый шаг на виду. Он в футбол играет, на мероприятия ходит.

Даже в прошлом году Кучеров набрал 113 очков за чемпионат НХЛ. Но в России это не вызвало большого резонанса. Еще влияет то, что Никита ни разу не играл на Олимпиадах — ни в 2018, ни в 2022 году, и 2026‑й под вопросом. Это ведь очень важный фактор.

Вспомните, каким культовым хоккеистом в стране стал Павел Буре, когда забил пять голов финнам в Нагано‑1998. Если бы Кучеров зажигал за сборную России, его рейтинг сразу бы поднялся. Да и на чемпионатах мира он мало играл — то нас не пускали, то пандемия, то четыре раза его «Тампа» до финала Кубка Стэнли доходила.

НХЛ смотрит узкий круг болельщиков, а большинству нужна сборная. Да, тот же Овечкин не очень удачно играл за сборную. Даже когда он брал золото чемпионатов мира, то не скажешь, что он феерил. Но он участвовал в этих турнирах, его рейтинг рос, потом он еще Putin Team создал. В общем, везде себя проявил.

Сейчас вообще хоккеисты меньше раскручены. Если вспомнить 70‑е годы, то вся страна знала каждого игрока сборной СССР и клубов. Хотя вроде в телевизоре всего три канала было. Но по первой кнопке всегда шел хоккей. Во время тура постоянно показывали матчи ЦСКА, «Динамо», «Спартака». Отсюда шла известность и популярность.