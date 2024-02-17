Шуми Бабаев: «Овечкин не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне»
После паузы в чемпионате НХЛ форвард «Вашингтона» забивает в шести матчах подряд.
После паузы в чемпионате НХЛ форвард «Вашингтона» забивает в шести матчах подряд.
"У каждого человека случаются свои моменты в жизни — усталость накапливается, еще что-то. Это Овечкин, и в любом случае мастерство никуда не денется. Думаю, он перезагрузился, отдохнул, получил положительные эмоции, и все вернулось на круги своя.
Людей просто бросает из крайности в крайность. Он не забивает и начинается «все, Овечкин закончился!». Если забил, то «Овечкин вернулся!». Он не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне.
У любого хоккеиста есть взлеты и падения. В этом плане Овечкин не отличается от других, хотя и он один из величайших спортсменов нашего времени, в этом вся разница", — заявил Бабаев.