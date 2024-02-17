Шуми Бабаев: «Овечкин не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне» | Источник: Sports.Ru

"У каждого человека случаются свои моменты в жизни — усталость накапливается, еще что-то. Это Овечкин, и в любом случае мастерство никуда не денется. Думаю, он перезагрузился, отдохнул, получил положительные эмоции, и все вернулось на круги своя.

Людей просто бросает из крайности в крайность. Он не забивает и начинается «все, Овечкин закончился!». Если забил, то «Овечкин вернулся!». Он не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне.