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16:12 (мск), источник: Sports.Ru

Шуми Бабаев: «Овечкин не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне»

После паузы в чемпионате НХЛ форвард «Вашингтона» забивает в шести матчах подряд.

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Шуми Бабаев: «Овечкин не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне» | Источник: Sports.Ru

"У каждого человека случаются свои моменты в жизни — усталость накапливается, еще что-то. Это Овечкин, и в любом случае мастерство никуда не денется. Думаю, он перезагрузился, отдохнул, получил положительные эмоции, и все вернулось на круги своя.

Людей просто бросает из крайности в крайность. Он не забивает и начинается «все, Овечкин закончился!». Если забил, то «Овечкин вернулся!». Он не заканчивался и не возвращался, он остается на своем уровне.

У любого хоккеиста есть взлеты и падения. В этом плане Овечкин не отличается от других, хотя и он один из величайших спортсменов нашего времени, в этом вся разница", — заявил Бабаев.

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