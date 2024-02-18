Нойвирт про Овечкина: «Он свирепый, даже на тренировке бросает с максимальной силой. Не мог подойти к нему и сказать: “Эй, Ови, не бросай нам выше головы”
Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.
Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.
"Овечкин — свирепый. Даже на тренировке хочет забить гол после каждого броска.
Он бросает шайбу в сторону ворот с максимальной силой и не имеет значения то, сколько бросков он наносит.
Но я не мог подойти к нему и сказать: «Эй, Ови, не бросай нам выше головы», — сказал бывший вратарь «Вашингтона» Михал Нойвирт.