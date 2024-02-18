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00:57 (мск), источник: Sports.Ru

Нойвирт про Овечкина: «Он свирепый, даже на тренировке бросает с максимальной силой. Не мог подойти к нему и сказать: “Эй, Ови, не бросай нам выше головы”

Чешский вратарь выступал за «Кэпиталс» вместе с российским форвардом с 2008 по 2014 годы.

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Нойвирт про Овечкина: «Он свирепый, даже на тренировке бросает с максимальной силой. Не мог подойти к нему и сказать: “Эй, Ови, не бросай нам выше головы” | Источник: Sports.Ru

"Овечкин — свирепый. Даже на тренировке хочет забить гол после каждого броска.

Он бросает шайбу в сторону ворот с максимальной силой и не имеет значения то, сколько бросков он наносит.

Но я не мог подойти к нему и сказать: «Эй, Ови, не бросай нам выше головы», — сказал бывший вратарь «Вашингтона» Михал Нойвирт.

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