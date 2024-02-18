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06:27 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин не забил впервые за 7 матчей, продлив серию игр с очками до 8. У него передача, 3 броска в створ и 4 мимо за 17:22 против «Монреаля»

Капитан «Вашингтона» отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (4:3).
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Овечкин не забил впервые за 7 матчей, продлив серию игр с очками до 8. У него передача, 3 броска в створ и 4 мимо за 17:22 против «Монреаля» | Источник: Sports.Ru

В активе 38-летнего россиянина стало 38 (14+24) очков в 50 играх в текущем сезоне при полезности «минус 17».

Текущая результативная серия форварда — 8 игр (6+4 на отрезке).

Овечкин не сумел повторить рекорд по продолжительности голевой серии для игроков в возрасте 38 лет или старше (6 игр, у Бретта Халла было 7 в сезоне-2003/04).

Сегодня Александр (17:22, 0:55 — в большинстве, «0») нанес 3 броска в створ и 4 мимо, а также применил 2 силовых приема.

На счету нападающего 836 шайб в 1397 играх в рамках регулярок. Он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 матчах).

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