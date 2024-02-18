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06:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Монреаля». Из 2:20 в этой ситуации «Вашингтон» в течение 1:20 играл 4 на 6

Капитан «Вашингтона» завершил последнюю смену в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (4:3) на 57:33.
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Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Монреаля». «Вашингтон» играл 4 на 6 в течение 1:20 из 2:20 в этой ситуации | Источник: Sports.Ru

После этого «Монреаль» заменил Джейка Аллена на 6-го полевого игрока и доиграл без вратаря до конца матча (всего 2 минуты 20 секунд — за исключением 7 секунд на 60-й минуте, когда он вернулся в ворота).

Отметим, что на 58:33 «Вашингтон» остался в меньшинстве, так как Том Уилсон получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой. В итоге «столичным» не удалось поразить пустые ворота соперника.

38-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по числу шайб в пустые ворота за карьеру. У него их 57, у Уэйна Гретцки — 56.

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