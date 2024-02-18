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07:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ в XXI веке, сделавший 6 хет-триков за сезон. Рекорд лиги у Гретцки (10)

Форвард «Торонто» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (9:2).
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Мэттьюс — 1-й игрок НХЛ в XXI веке с 6 хет-триками за сезон. Рекорд лиги у Гретцки (10) | Источник: Sports.Ru

Он укрепил лидерство в гонке снайперов с 48 голами в 52 играх. Хет-трик стал для него 6-м в текущем сезоне.

Мэттьюс стал рекордсменом по числу хет-триков за сезон НХЛ в XXI веке. Он превзошел достижение Джонатана Чичу (5, 2005/06, «Сан-Хосе», всего 56 шайб в 82 играх, «Морис Ришар Трофи»).

Предыдущим игроком с 6 матчами с 3+ шайбами за сезон был Марио Лемье (1995/96, «Питтсбург», 69 шайб в 70 играх, лучший результат в лиге).

Отметим, что лучший результат второго снайпера в истории лиги Александра Овечкина по числу игр с 3+ шайбами за сезон — 4 (2019/20).

Рекорд НХЛ по числу матчей с 3 или более шайбами за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (дважды по 10, 1981/82 и 1983/84, «Эдмонтон»). Второе место делят Майк Босси (9, 1980/81, «Айлендерс») и Марио Лемье (9, 1988/89, «Питтсбург»).

На четвертом месте идет Бретт Халл (8, 1991/92, «Сент-Луис»). При этом он обошелся без покеров и пента-триков, установив сезонный рекорд по числу матчей с 3 и не более шайбами.

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