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11:57 (мск), источник: Sports.Ru

Только 4 действующих игрока НХЛ набрали за первые 250 матчей больше очков, чем Капризов — Овечкин, Малкин, Макдэвид и Кросби

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 ОТ). За 250 матчей россиянин набрал 285 (134+151) очков.

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Только 4 действующих игрока НХЛ набрали за первые 250 матчей больше очков, чем Капризов — Овечкин, Малкин, Макдэвид и Кросби | Источник: Sports.Ru

Среди действующих игроков НХЛ только четверо хоккеистов набрали 285 очков и более в первые 250 матчей в карьере: Сидни Кросби (344 очка), Коннор Макдэвид (318), Евгений Малкин (314) и Александр Овечкин (313).

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