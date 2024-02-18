Только 4 действующих игрока НХЛ набрали за первые 250 матчей больше очков, чем Капризов — Овечкин, Малкин, Макдэвид и Кросби
Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 ОТ). За 250 матчей россиянин набрал 285 (134+151) очков.
Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в игре с «Баффало» (2:3 ОТ). За 250 матчей россиянин набрал 285 (134+151) очков.
Среди действующих игроков НХЛ только четверо хоккеистов набрали 285 очков и более в первые 250 матчей в карьере: Сидни Кросби (344 очка), Коннор Макдэвид (318), Евгений Малкин (314) и Александр Овечкин (313).