Никита Сетдиков: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, если будет играть еще два сезона. Все в его силах»
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
— Овечкину осталось 58 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам. Его динамика немного замедлилась в этом сезоне. Эмиль Гарипов говорил, что это из-за отсутствия Бэкстрема. Ты что думаешь по этому поводу?
— Не скажу, что Овечкин от кого-то сильно зависит. Главное отдать шайбу на его позицию, а он сделает свое дело.
Сейчас такая шумиха по поводу этого рекорда… Он и сам знает, что ему делать на льду.
Если Овечкин будет играть еще два сезона, то побьет рекорд. Все в его силах, желаю только удачи, — сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков.