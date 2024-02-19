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16:57 (мск), источник: Sports.Ru

Никита Сетдиков: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, если будет играть еще два сезона. Все в его силах»

Капитан «Вашингтона» занимает 2-е место среди лучших снайперов в истории НХЛ (836 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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Никита Сетдиков: «Овечкин побьет рекорд Гретцки, если будет играть еще два сезона. Все в его силах» | Источник: Sports.Ru

— Овечкину осталось 58 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам. Его динамика немного замедлилась в этом сезоне. Эмиль Гарипов говорил, что это из-за отсутствия Бэкстрема. Ты что думаешь по этому поводу?

— Не скажу, что Овечкин от кого-то сильно зависит. Главное отдать шайбу на его позицию, а он сделает свое дело.

Сейчас такая шумиха по поводу этого рекорда… Он и сам знает, что ему делать на льду.

Если Овечкин будет играть еще два сезона, то побьет рекорд. Все в его силах, желаю только удачи, — сказал нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков.

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