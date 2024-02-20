Кучеров провел 700-й матч в НХЛ. У него 823 очка — 4-й результат среди действующих игроков на этом отрезке
Форвард «Тампы» принял участие в игре регулярного чемпионата с «Оттавой» (2:4).
30-летний россиянин не отметился результативными действиями в юбилейной игре. На его счету 823 (312+511) очка в 700 играх в рамках регулярок.
Больше баллов на таком отрезке набрали только три действующих игрока лиги — Сидни Кросби («Питтсбург», 930), Александр Овечкин («Вашингтон», 834) и Евгений Малкин («Питтсбург», 825).
Кучеров прервал серию из 10 подряд игр с очками. У него 0 бросков в створ и «минус 2» за 22:05 с «Оттавой».