Кучеров провел 700-й матч в НХЛ. У него 823 очка — 4-й результат среди действующих игроков на этом отрезке | Источник: Sports.Ru

30-летний россиянин не отметился результативными действиями в юбилейной игре. На его счету 823 (312+511) очка в 700 играх в рамках регулярок.

Больше баллов на таком отрезке набрали только три действующих игрока лиги — Сидни Кросби («Питтсбург», 930), Александр Овечкин («Вашингтон», 834) и Евгений Малкин («Питтсбург», 825).